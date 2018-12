L'EREDITIERA E IL PIU

Ritorniamo a parlare di Simone Bonaccorsi, il più bello d'Italia2018, modello e aspirante attore, che negli ultimi periodi abbiamo vistoin tv nel talk show di Canale 5, Pomeriggio 5, condotto da BarbaraD'Urso.





Il giovane di origini siciliane, dal sex appeal impeccabile, era stato adocchiato recentemente dalla biondissima Francesca Cipriani,proprio durante una puntata del talk show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Ironia della sorte, solo poco puntate dopo, la showgirl abruzzese ha dichiarato di essere innamorata perdutamente dell'attore Walter Nudo, ora concorrente del Grande Fratello Vip 3. Certo, vi sarà venuto un mal di testa tremendo dopo aver letto tutta questa storia, ma dulcis in fundo arriva un'altra notizia che travolgerà irrimediabilmente la vicenda.

Qualche sera fa il bel Simone è stato beccato un un noto locale con la sua ex Chiara Esposito, "ereditera" del programma L'Eredità in onda su Raiuno, condotto da Flavio Insinna. E, inoltre, in occasione del compleanno di Bonaccorsi i due erano insieme in quel di Roma. Tutto fa pensare ad un ritorno di fiamma e lo (scatto rubato)lascia libera immaginazione...

Vedremo presto i due piccioncini (Chiara e Simone) di nuovo insieme?

A questo punto la domanda nasce spontanea: La Cipriani dimenticherà una volta per tutte il bel Simone? Bisogna solo attendere nuovi risvolti...