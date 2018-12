Sei stelle sulla fronte! Il tatuaggio di Sfera Ebbasta per non dimenticare le 6 vittime di Corinaldo

La foto è stata postata dalla pagina Facebook dei fan del trapper Gionata Boschetti che hanno precisato: "Gionata si è tatuato 6 stelle. 6 come le vittime nella discoteca di Corinaldo dove quella sera si sarebbe dovuto esibire. Possiamo solo immaginare cosa stai passando...troppe chiacchiere, poco rispetto verso di te. Forza King, noi siamo e saremo sempre con te".

Adesso il rappernon potrà dimenticare quello che è accaduto alla discoteca. Ed è per questo che quelle seimorte mentre aspettavano di assistere a un suo concerto se le è tatuate sulla fronte.Intanto uncome il responsabile che ha spruzzato lo spray urticante, l'identificazione solo sulla base di tre testimonianze, come ha specificato Giovanna Leboroni, procuratore per i minori. Non ci sono, al momento, immagini o video che lo riprendono nel locale al momento del fatto. Il fermo è legato solo alla detenzione di stupefacenti. Si indaga per omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e colpose.