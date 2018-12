Una famiglia distrutta! Bimbi e genitori trovati senza vita in casa

Un’intera famiglia sterminata. Una tragedia che lascia senza parole, quella avvenuta questa mattina a Paternò, nel Catanese. Secondo le prime informazioni si tratta di un omicidio-suicidio: un uomo di 32 anni avrebbe ucciso la moglie e i due figli di 4 e 6 anni per poi togliersi la vita. I corpi senza vita delle vittime sono stati trovati dentro un appartamento di via Libertà. Sul posto i carabinieri della compagnia locale, il 118 e polizia municipale.





I corpi di Gianfranco Fallica, consulente finanziario di 32 anni di Paternò, della moglie Cinzia Palumbo di 34 anni e dei loro due figli di quattro e sei anni, sono stati trovati questa mattina privi di vita nel loro appartamento di via Libertà a Paternò, nella camera da letto al piano superiore. Tutti e 4 i cadaveri erano stesi sul letto, accanto all’uomo. Rinvenuta anche la pistola calibro 22, che ha sparato. A scoprire i cadaveri è stato il padre della donna, preoccupato perché non riusciva a parlarle al telefono: si è recato nella casa, di cui aveva le chiavi e ha scoperto i corpi senza vita. La pistola era regolarmente detenuta e non risultano né denunce di maltrattamenti né particolari problemi familiari.