Gabriel Garko si è sposato? tutti i dettagli

E' un Gabriel Garko diverso dal solito quello che ieri pomeriggio in diretta a 'Domenica In' si è confessato da Mara Venier. L'attore torinese ha mostrato il lato più sensibile di sé, parlando degli anni di analisi e del suo rapporto con le relazioni d'amore, fino a commuoversi. E arrivando a lanciare un clamoroso scoop: Garko potrebbe essersi sposato in gran segreto lontano dai riflettori.





Ebbene sì, avete capito bene. Gabriel ha lascianto intendere di aver detto il fatidico sì. "Sei innamorato?", gli ha chiesto la conduttrice Mara Venier, e il sex symbol dagli occhi di ghiaccio ha alzato la mano sinistra per mostrare una fedina color argento che indossa all'anulare. Immediato lo stupore della presentatrice e dei presenti. "Ti sei sposato?", gli ha chiesto. E lui: "Potrei esserlo... Potrei", ha affermato, lasciando intendere che nel suo cuore c'è una persona speciale e restando vago sulla effettiva celebrazione delle nozze.

Chi è la metà dell'uomo più sexy d'Italia? Non è dato sapere, almeno per ora. La storia con Adua Del Vesco, giovane collega siciliana conosciuta sul set di 'Non è stato mio figlio', sarebbe finita ormai da tempo (dopo tre anni insieme) e al suo fianco oggi ci sarebbe un "nuovo amore segreto custodito gelosamente lontano dai riflettori", come raccontava il sempre informatissimo giornalista Alberto Dandolo ad ottobre.





Ma non è finita qui. Subito dopo infatti Venier ha incalzato il bel Gabriel sulla possibilità di mettere su famiglia. E lui non si è certo mostrato reticente, tanto da spiegato che quest'estate la sorella gli ha affidato per circa dieci giorni i suoi due figli: "Quando se ne sono andati, ho sentito la loro mancanza", ha confessato... Che sia arrivato il momento di mettere al mondo un Garkino? "Vedremo..."