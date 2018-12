Ricordate Carmen Masola? Vincitrice di Italia's Got Talent ora canta ai funerali

Intervistata da TvBlog, parla di cosa le è successo dopo il programma. Quando le ricordano che incassò anche 100mila euro, risponde: "Sì, in gettoni d’oro. Tra il cambio e il 20% trattenuto in tasse divennero più o meno 60 mila. Per me fu una fortuna perché il lavoro in edicola non era andato bene. Quei soldi mi furono utili per chiudere l’attività senza troppi patemi. Ero andata sotto, non riuscivo a stare dietro ai pagamenti. Mi servirono molto. Col senno di poi ho cominciato a pensare che niente accade per caso. Il problema è che sul momento non ce ne accorgiamo. Non mi aspettavo di vincere, lo scopo era solo quello di farmi notare e trovare un ruolo nell'opera".

Adesso che i soldi sono finiti la cantante non demorde e continua a coltivare la sua passione esibendosi ai funerali e in discoteca: "Sì è vero mi esibisco ai funeral. Nel sud Italia i canti ai funerali sono una tradizione ancora non sviluppata al nord. Non solo: mi capita di esibirmi in discoteca, dove propongo pezzi lirici... continuo a fare concorsi e concerti, specialmente nei posti vicino casa. Inoltre, da quattro anni a questa parte svolgo lezioni private".

In molti ricorderanno, vincitrice della prima edizione di- eravamo nel 2010, quanro tutto il suo paese parlava di lei, la 38enne di Granozzo con Monticello che aveva stupito i giudici grazie alla superba interpretazione di Casta Diva. Discendente da parte del nonno paterno di Gaetano Donizetti, la soprano è stata la prima vincitrice di Italia’s Got Talent nel 2010, tuttavia la fama e la popolarità con cui ebbe a che fare 8 anni fa si è dissolta quasi del tutto e ora confessa tutto il rammarico per come sono andate le cose dopo il trionfo su Canale 5.