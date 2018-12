Mi vuoi sposare! La proposta a Antonella Clerici a Portobello... è successo su Rai 1

Ma ad certo punto è finita la farsa ed è uscito allo scoperto... chiedendo alla Clerici "Mi vuoi sposare" prima di riagganciare. Imbarazzo in studio, ma la conduttrice ha reagito con ironia: "Ma mi vedi? C'è qua il mio fidanzato che adesso si alza in piedi e fa casino"

E' successo addurante, la 56enne è stata vittima di un scherzo telefonico in diretta durante l'ultima puntata. Il disturbatore telefonico, molto noto alla giornalista Federica Sciarelli e agli spettatori di, ha interrotto la puntata facendo finta di essere un benefattore pronto ad aiutare la, un ristorante di Roma dove lavorano ragazzi down come camerieri e pizzaioli.