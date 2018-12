Mara Venier ed Enrico Brignano in lacrime a Domenica in

Vedendo quelle immagini, gli occhi dell’attore sono diventati lucidi: “Ho fatto quello spettacolo con il dolore nel cuore". L’ospite ha rivelato immediatamente dopo: “Ho fatto questa dedica a mio padre, per compensare tutti i vuoti affettivi e per tutte le volte che non ho potuto dire papà ti voglio bene”.Anche Mara Venier si è commossa particolarmente e in lacrime ha abbracciato forte l’attore e gli ha detto: “È la cosa più bella che potessi fare”

Si sono commossiquando l'intervista ha toccato il doloroso tema della morte del padre dell'attore. Risate e lacrime anche nell’ultima puntata di Domenica In, ospite dell’intervista con Mara Venier il comico romano Enrico Brignano che ha mostrato agli spettatori un lato certamente meno conosciuto del solito quando ha parlato del papà scomparso alcuni anni fa e della sua amata.Il clima disteso e conviviale si è fatto decisamente più serio quando dalla regia hanno trasmesso un video relativo ad uno spettacolo teatrale diverso rispetto a quelli che è abituato a fare da anni, dedicato al padre.