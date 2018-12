SOGNI SOTTO L'ALBERO 2018, CHARITY GALA A NAPOLI

Arginare l'abbandono dei neonati e la loro sofferenza attraverso la "Culla della vita": questo il leitmotiv della XI edizione di "Sogni Sotto L'Albero" il Charity Gala ideato e promosso da Maridì Communication in partnership con l'Associazione Soccorso Rosa-Azzurro Onlus che andrà in scena il prossimo 11 dicembre sera nella prestigiosa Villa Domi, dimora patrizia del "700, situata sulla zona collinare di Napoli.





Protagonisti della serata, condotta da Maridì Vicedomini, il Prof Francesco Raimondi, Direttore Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, Presidentedell'Associazione Soccorso Rosa-Azzurro Onlus e la sua eccellente equipe che opera puntualmente nel reparto di Pronto Soccorso Neonatale per salvare le vite di neonati che arrivano in condizioni di salute drammatiche, spesso abbandonati in contenitori di rifiuti. Già set di molte riprese della serie Tv Rai di grande successo, "I Bastardi di Pizzofalcone 2" con la regia di Alessandro D'Alatri, la struttura dispone di "una culla per la vita" che ha sostituito la storica "ruota degli esposti" dell'"Annunziata" oltre ad una sala parto pluriattrezzata dove le partorienti possono dare alla luce il proprio bambino in assoluto anonimato, disconoscendo la maternità. Ad aprire la kermesse, un defilè di brand di alto profilo, quali"Mimmo Donisi Creation" che proporrà un'anteprima della preziosa Wedding Collection 2019 oltre ad una capsule di abiti da gran sera ideali per le Christmas Holidays, "Gisella Gallotta gioielli come arte" di Gisella Gallotta, discendente da un'antica famiglia napoletana di gioiellieri che opera nel settore dal 1922 che presenterà la "Prince Collection", una serie di monili preziosidi argento conpietre preziose e perle naturaliche si ispira a Napoli ed alle sue tradizioni, in un'originale mixage tra "sacro e profano"; ed ancora, in passerella le avvolgenti e pregiate pellicce di Umberto Antonelli, maestro pellicciaio di antica tradizione che sfilerà modelli esclusivi, perfetti nei tagli , eccentrici nei colori , frutto di una confezione artigianale e di una selezione accurata nei pellami utilizzati.

A chiudere il discorso "Fashion"" Tersige Cerrone, con il suo brand "Cerrone", più volte tra le grandi protagoniste di Altaromamoda, che presenterà 12 outfit, tra capi in pelle trasformati in abiti molto eleganti e pellicce trattate come stoffe con preziosi lavori d'intarsio e tecniche di lavorazione che le rendono leggere ed attualissime.Da segnalare, tra gli autorevolipartner della manifestazione, la BCC NAPOLI, "Banca etica per eccellenza", sempre attiva, grazie al suo brillante Presidente Amedeo Manzo, a sostenere mission sociali, lo Studio Legale Ferrara Dentice De Dominicis, operativo da oltre 30 anni a Napoli e a Milano, in materia di responsabilità medica, diritto assicurativo e diritto di famiglia, puntualmente sensibile al discorso di solidarietà verso le fasce più deboli e disagiate,T&D Trasporti Cinematografici,azienda leader nel segmento dei trasporti cinematografici in grado di fornire service per la realizzazione sul campo di un prodotto audiovisivo. Ampio spazio anche al campo medico-scientifico con Otofarma Spa, costruttore per eccellenza impegnato nella realizzazione, made in Italy, di protesi acustiche miniaturizzate digitali che nella persona del suo AD Giovanna Incarnato Bartolomucci illustrerà gli strumenti più innovativi, idonei ad arginare l'handicap della sordità. Di grande interesse, in vista delle prossime white holidays, il discorso Beauty & Health interpretato da Giorgia Bertone d'Aniello, titolare di Claia, rinomato beauty center del Vomero, che presenterà il 4Shape, l'ultimo sensazionale apparecchio non invasivo alternativo al lifting ed allaliposuzione, oltre ad offrire "Pacchetti natalizi" volti al benessere , al dimagrimento ed all'estetica di base, quale originale alternativa all'usualecadeau sotto l'albero. Infine, di scena il Food & Beverage, con Caffè Kamoche, presso la sua Coffee Station, offrirà una degustazione delle nuove ed inebrianti miscele della linea cialde per un'esperienza sensoriale unica e le "dolcezze natalizie" della pasticceria Colotti. Non mancheranno performance di artisti by "Zebby Animation", mentre l'attore Angelo Iannelli, omaggerà gli ospiti con un'interpretazione superba di "Pulcinella" la maschera simbolo della nostra cultura partenopea.

Dulcis in fundo, dinner buffet di ispirazione mediterranea con la supervisione di Maria Rossi e Marcello Messuri. Attesi centinaia di ospiti, esponenti dello spettacolo e del mondo delle Istituzioni, dell'impresa e delle professioni.