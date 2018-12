Eleonora Girolimini : la mamma morta nella discoteca che ha protetto sua figlia fino alla fine

«Mamma mi ha protetto fino all'ultimo istante. Quando siamo finiti in mezzo alla folla lei urlava "c'è la piccola c'è la piccola". Cercava di farmi spazio con il suo corpo per non farmi schiacciare, poi è caduta più in basso». E' il drammatico racconto della figlia undicenne di Eleonora Girolimini, la donna di 39 anni morta nella tragedia alla discoteca "Lanterna azzurra" di Corinaldo, in provincia di Ancona.





Secondo il Corriere della Sera, la bambina - che è sopravvissuta alla tragedia - avrebbe raccontato al papà cos'è successo in quei drammatici istanti. La mamma ha cercato di proteggerla fino all'ultimo, poi è stata risucchiata dalla calca. In quella discoteca quella sera c'era anche il padre che però, in quei momenti concitati, ha perso di vista la moglie e la figlia. «So solo che quattro figli sono rimasti senza la loro mamma - commenta l'uomo - e uno di loro prende ancora il latte. Parlerò più avanti per dire quello che è successo lí dentro. Non era un concerto ma una discoteca strapiena di gente e piena di alcolici. Il concerto doveva iniziare alle 22 e invece non iniziava. Porti tuo figlio lì ed erano tutti ubriachi".

Eleonora lascia quattro figli, due gemelline di sette anni e un bimbo di neanche un anno. "Conoscevo la mamma morta nella discoteca: una brava mamma. E' una tragedia immensa" ha detto all'Adnkronos il parroco della chiesa di S. Pietro Apostolo di Corinaldo, Don Giuseppe Bartera Sebastianelli. Oltre alla figlia di 10 anni, la donna lascia due gemelline e un bambino più piccolo. Al concerto, ha raccontato Don Giuseppe "c'era anche il papà: ed è la piccola a consolare il padre, disperato, da venerdì sera".