Giornata di prevenzione nazionale dedicata ai poveri della mensa Caritas di Cervara di Massa

La giornata del 15 pv di valenza nazionale, come dicevamo, è organizzatadalla Misericordia di Massa, in collaborazione con il Servizio 118 apuano econ il patrocinio di Regione, Misericordie d’Italia e Regionale, FederazioneItaliana Medici di Medicina Generale Massa Carrara , Provincia ed altre nonpoche Istituzioni oltre a Società scientifiche . La Fraternita, come di consuetoschiererà un “battaglione” di volontari coordinati da Annalisa Tamantini,presente anche il factotum Marco Mosti.Il presidio sanitario resterà a disposizione di queste persone che sono indifficoltà economiche e che spesso rinunciano alle cure dalle 9,30 alle 13,30. La Misericordia di Massa , come è noto, dall’inizio dell’anno ad oggi haorganizzato ben otto giornate di prevenzione; lo scorso anno: sette. Oltre alleGiornate sono stati organizzati altri eventi di prevenzione. In totale sono stateviste e visitate migliaia di presone.





L’ultimo evento di questo tipo “ Laprevenzione a…Km zero! E gli specialisti incontrano nella località montananon in modo episodico la popolazione e fanno visite e screening gratuiti” chesi è tenuto sabato 10 Novembre con orario in ambulatori allestiti a nell’exasilo parrocchiale di Casette (Frazione montana del Comune di Massa).Direttore sanitario e responsabile scientifico della Giornata la dottoressaMaria Laura Valcelli. Nella giornata saranno gratuitamente effettuati daspecialisti : Ecocolordoppler delle carotidi : prevenzione Ictus;elettrocardiogramma e lettura, consulto psicologico; consulto podologico, testudito; consulto ortopedico: prevenzione patologie grosse articolazioni;consulto internistico, nefrologico; tossicologico, rilievo pressione arteriosa,peso,altezza, girovita; valutazione massa magra e grassa, pulsiossimetria. LaGiornata è resa possibile grazie ad un pool di specialisti volontari, al CentroMedico Ponticello, a Diagnostica Multitrade Srl, Coris Medica, Best MedicalSamsung. Presenti anche delegazioni delle Misericordie provinciali. La“povertà anche nel nostro comprensorio …”non scherza” – dice Bruni Ciuffi2Commissario della Fraternita di Misericordia di Massa che fa un po’ il puntosulla situazione. A Firenze, come è noto, è stato presentato il report 2018sulla povertà in Toscana redatto da Regione e Caritas.





Stando ai dati sonooltre 62mila le famiglie in povertà assoluta e 96mila quelle con Isee sotto i6mila euro .” Ciuffi aggiunge “da quanto ci è stato riferito Il Centro socialeCaritas onlus di Cerva creato dal parroco della Madonna Pellegrina donGiuseppe Cipollini che gestisce da 31 anni la mensa per i bisognosi conl’ausilio di 34 volontari, nel corso dell’anno ha visto la presenza di 11.578persone di cui 5683 italiani e 5895 stranieri. Sensibile l’aumento di nostriconnazionali che purtroppo in difficoltà si presentano a chiedere alle 12 unpasto caldo. Sempre la Caritas di Cervara ogni mese fornisce settantapacchi di generi alimentari a cinquantacinque famiglie massesi e a quindicistraniere oltre a servizi doccia ed altro. Sempre scrutando i dati sulla povertàsi rileva che nella provincia di Massa Carrara il 7% circa delle famiglie haun certificato ISEE meno di 6000 euro sul totale delle famiglie (anno 2017),ciò non ha bisogno di commenti.”. Il Commissario della “San Francesco”passa a fare un sintetico bilancio sociale dell’attività del sodalizio da luipresieduto. “Nel trascorso 2017 – dice Ciuffi - riguardo al settore aiutialimentari: Siamo passati da 140 nuclei assistiti ovvero 4756 persone a 123nuclei per 4130 persone. I generi alimentari distribuiti provengono inmassima parte da donazioni e minor misura dal contributo economico dellaFraternita; in totale: 4130 distribuzioni effettuate tra latte, ortofrutta, pasta,legumi.





Sensibile l'attività di assistenza ai carcerati ad opera di nostriconfratelli. Impegnativa l’attività di Protezione civile.Uno dei nostri “fiori all’occhiello” è il Gruppo giovani creato nell’aprile 2015con l’intenzione di sensibilizzare appunto più giovani possibili riguardo ilmondo del volontariato. Continua la Formazione – aggiornamento deivolontari soccorritori in collaborazione con l’azienda sanitaria locale in specialmodo per i corsi B.L.S.D.” Non pensiamo ai poveri solo come destinatari diuna buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana o tantomeno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace lacoscienza. Anche queste giornate dovrebbero introdurre ad unvero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile divita.. Dinanzi a questo scenario, non si può restare inerti e tanto menorassegnati. Noi – conclude Ciuffi – cerchiamo di fare il possibile ed invitiamogli altri a farlo”.

Una giornata di prevenzione nazionale organizzata dalla Misericordia diMassa si terrà sabato 15 dicembre 2018 in ambulatori appositamente allestitinei locali della Chiesa della Madonna Pellegrina – Via Ferdinando Martini aMassa. L’evento è riservato solo a chi frequenta la mensa gestita dalCentro Caritas onlus della Madonna Pellegrina di Cervara e si inseriscenella Seconda Giornata Mondiale dei poveri. il cui tema quest’annoè “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” - richiama tutta la comunitàcristiana a tendere la propria mano ai deboli e agli uomini e alle donne cuiviene calpestata la dignità. La grossa novità è che si inserisce nel Progettonazionale “Missione Salute - Links Misericordie” finanziato dal Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali. Ne da notizia Bruno Ciuffi – CommissarioFraternita di Misericordia “San Francesco” – Massa.