Si addormenta con gli auricolari! Il 16enne Mohammed morto folgorato

È morto a 16 anni in un modo assurdo, l’incidente vicino alla città di Rembau, nello stato di Negeri Sembilan, in Malesia. Mohammed Aidil Azahar Zaharin è andato a letto con le cuffie per ascoltare la musica, poi si è addormentato e al mattino successivo la mamma lo ha trovato folgorato e con il sangue che usciva dalle orecchie. Chiamati i soccorsi, i medici non hanno potuto far altro che accertarne la morte. Il ragazzo non aveva altre ferite o lividi sul suo corpo tranne sanguinamento e ustioni all’orecchio sinistro, e l’autopsia ha mostrato che la causa della morte è stata proprio la folgorazione.

Il fratello di Mohammed ha anche detto di aver sentito una piccola scossa elettrica quando ha toccato il cavo. Forse voleva ascoltare un po’ di musica prima di addormentarsi, ma si è assopito con le cuffie ancora nell’orecchio e il cellulare acceso e sotto carica. Così una improvvisa scarica elettrica lo ha colpito folgorandolo. Questa tragedia è costata la vita ad un ragazzo malese di 16 anni, ritrovato esanime nell’abitazione di famiglia.