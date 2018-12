Discoteca a Corinaldo, fuga in massa dal locale : 6 morti e decine di feriti

Sembra che qualcuno abbia azionato uno spray urticante che ha iniziato ad intossicare il locale, è iniziata la fuga in massa attraverso l’uscita posteriore del locale. Le persone in fuga hanno percorso una pedana ai cui lati c’erano delle balaustre e sarebbero state proprio quelle protezioni a cedere, facendo cadere a terra alcuni ragazzi, rimasti schiacciati. Sarebbero 120 i ragazzi rimasti feriti nella calca. Sono stati trasportati con le ambulanze del 118 all’ospedale più vicino, quello di Senigallia, da dove i più gravi, una decina, sono stati poi trasferiti all’ospedale Torrette ad Ancona. Nella discoteca c’era un migliaio di persone, attratte dall’evento concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo rapper della Trap music.

Il locale è stato posto sotto sequestro. Nella notte i Carabinieri hanno ascoltato 6 degli addetti alla sicurezza presenti nella discoteca al momento della tragedia. Un sedicenne ferito ha riferito che nel locale, dove c’era un migliaio di persone, “stavamo ballando in attesa che cominciasse lo spettacolo di Sfera Ebbasta, quando abbiamo sentito un odore acre. Siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l’abbiamo trovata sbarrata, i buttafuori ci dicevano di rientrare…”. Quando i ragazzi sono usciti di corsa dal locale, decine di loro si sono accalcati per passare sul ponticello fino a quando una balaustra ha ceduto. I primi ragazzi sono così caduti nel fossato, un metro sotto il ponticello, e sono stati schiacciati dal peso di quelli che li seguivano.

