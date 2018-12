E' morto Gigi Radice : vinse quattro scudetti con Milan e Torino

L'ex giocatore e tecnico si è spento all'età di 83 anni, vinse 3 campionati e una Coppa dei Campioni da giocatore con il Milan, prima di trionfare sulla panchina dei granata, nel primo e unico scudetto dopo Superga.





Si è spento a 83 anniuna carriera legata al Milan e al, prima da giocatore e poi da tecnico. Con la maglia rossonera vinse tre scudetti tra gli anni 50 e 60, prima dello storico trionfo nella Coppa dei Campioni del 1963, la prima conquistata da un club italiano. I successi in panchina furono nei granata, fu lui a guidare il Torino alla conquista del campionato 1975-76, il primo e unico conquistato dopo la tragedia di Superga. Affezionati a lui anche i tifosi della, che ha guidato nella stagione '89-90' nella mitica stagione del Flaminio, lo Stadio Olimpico era in ristrutturazione in vista dei mondiali di Italia 90. . Ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, e Fiorentina.