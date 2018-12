Cosa si è rifatta Antonella Mosetti? Esperta di botox e bisturi

Striscia la notizia, nella sua consueta rubrica, stavolta prende di mira, una che in effetti ci ha dato dentro. Secondo il telegiornale satirico che ha passato in rassegna i vari programmi della showgirl, dai primi provini a quello con Massimo Giletti fino al Grande Fratello Vip con la figlia Asia, la Mosetti, la showgirl si è rifatta

Ma sono parecchi i ritocchi che Antonella Mosetti ha fatto su viso e corpo. Le foto dal passato parlano chiaro e anche se lei non ha mai parlato apertamente degli interventi chirurgici pare che tra botox e bisturi sia molto esperta ... A Domenica Live confessò di avere modificato lo stretto necessario per piacersi di più e sentirsi finalmente a suo agio nella sua pelle: “Non c’è nessuna faccia nuova. Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo. Ho fatto quello che per me era necessario. Il colore di capelli forse è eccessivo, ma ho 21 anni, si può sempre cambiare”.