Pensava che la figlia fosse morta dopo il parto! 69 anni dopo si riabbracciano

"Quando sono nata hanno detto a mia madre che ero morta. Era una donna non sposata, all'epoca si faceva così con le donne come lei, e sono cresciuta in un orfanotrofio. Ha continuato la sua vita dando per scontato non ci fossi più". Sono queste le parole con cui, una donna di 69 anni, ha iniziato a raccontare allala sua incredibile storia a lieto fine.

Genevieve Purinton, questo il nome della mamma biologica di Connie che oggi ha 88 anni, ha dato alla luce sua figlia nel 1949 in piccolo ospedale dell'Indiana. Quando dopo il parto la donna ha chiesto alle infermiere di vedere la figlia appena nata, le è stato detto che la bambina era morta. "All'epoca questa crudeltà era una pratica comune, denunciata anche in un libro di Ann Fessler dal titolo "Le ragazze che sono andate via".

La bambina viene quindi adottata da una coppia di Santa Barbara, in California, ma purtroppo i suoi genitori adottivi hanno vita breve. La madre muore di cancro quando la bambina ha solo 5 anni, e poco dopo al padre adottivo viene diagnosticata una condizione cardiaca. Nel frattempo, il padre si risposa con un'altra donna, che alla sua morte maltratta e vessa Connie per moltissimi anni.

Cresce così sempre di più nel suo cuore il desiderio di ritrovare la sua vera mamma biologica e salvarsi da quella spiacevole situazione. Ed è qua che arriva Chase, la figlia di Connie, che come regalo di natale le dona un kit per il DNA di Ancestry.com. "È stato il miglior regalo di Natale che abbia mai ricevuto. Mi ci è voluto un po', ma quando finalmente ho ottenuto i risultati sono passato dall'avere solo tre parenti conosciuti (una figlia e due nipoti), a 1.600 parenti, e sono rimasto senza parole" ha detto Connie ai microfoni CNN.

I risultati del DNA portano la donna a trovare un cugino, il quale, una volta saputo che il nome della mamma di Connie era Genevieve Purinton ha subito esclamato: "Quella è mia zia. È ancora viva". Seguono degli scambi di contatti tra la donna e il cugino, fin quando l'8 settemre, Connie riceve la chiamata che aspettava da 69 anni.

"Ho incontrato mia madre e mio cugino di persona, e abbiamo pianto: era un pianto di gioia", ha detto Connie, "Non tutti hanno questo tipo di risultato quando cercano i loro genitori, ma consiglio a tutti di fare un tentativo, non sai cosa può accadere". Le buone notizie non finiscono qui perché a gennaio Connie ha in programma di incontrare due sorellastre dalla parte di suo padre.