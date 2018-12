Addio WhatsApp! Dal 2019 non funzionerà più su questi smartphone

Anche nel 2019 saranno molti i telefoni cellulari che non saranno più compatibili con WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea. Da quando Facebook ha acquisito l'app, gli aggiornamenti sono continui e in alcuni casi possono riguardare la compatibilità con i sistemi operativi meno recenti.





Su quali smartphone WhatsApp non funzionerà più - Niente più WhatsApp per i dispositivi Android con versione 2.3.7 o precedente e per gli iPhone con sistema operativo iOS7 o precedenti. L'applicazione di messaggistica non funzionerà più neanche sul Nokia S40, su Windows Phone 8.0 e dispositivi che utilizzano il sistema operativo BlackBerry OS e BlackBerry 10.

Per esseri certi basta controllare in Android su Impostazioni, Sistema, Informazioni su. Su iOS invece occorre selezionare Impostazioni, Generali , Aggiornamento Software. Se la versione presente sul vostro smartphone è tra queste, potete provare ad aggiornarla, anche se è molto probabile che non sia possibile farlo... quindi se volete continuare ad usare WhatsApp dovrete acquistare uno telefono nuovo!