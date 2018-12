Mara Venier è soddisfatta della mia Domenica In

Poi aggiunge :“Coi primi soldi guadagnati da modella, presi una casa in affitto sull’Aurelia, la arredai e feci venire mia mamma con mia figlia. Da allora Roma è diventata la mia città d’adozione. Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori. Ero sola, dovevo pensare a lavorare per mantenere la famiglia. Fortuna che c’era mia madre che accudiva i miei figli. Adesso non riesco a stare più di due giorni lontana da mio nipote Claudietto”.

La Venier parla dei suoi ospiti e dell'umanità e semplicità che la contraddistingue. “L’intervista più bella – oltre che difficile – di questa ‘Domenica In’ è stata quella a Ilaria Cucchi. Ho studiato una settimana, l’approccio non era facile soprattutto in quei giorni di polemiche. I politici in passato facevano a gara per venire da me. Adesso non posso ospitarli neanche nello spazio dedicato all’attualità. E’ il regolamento Rai”. Il suo ritorno in Rai è stato un successo, la sua “Domenica In” sa coniugare leggerezza e cronaca, intrattenimento e servizio pubblico.

