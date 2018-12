Un infarto durante la rapina! Antonio Ferrara morto a Napoli a 64anni

Il salumiere 64enne Antonio Ferrara è morto a casa di un infarto durante una tentata rapina- era affetto da una cardiopatia - quando il commerciante ha visto il rapinatore armato entrare nella sua salumeria, in piazza Montesanto, e ne è nata una colluttazione durante la quale è stato colto da un malore che l’ha ucciso. Il rapinatore è fuggito senza rubare nulla dal negozio. Testimoni e alcuni parenti del salumiere hanno riferito che la rapina non sarebbe stata consumata, probabilmente, dopo aver visto il 64enne accasciarsi, il malvivente si sarebbe dato alla fuga a mani vuote. Inutile il trasporto all' ospedale Vecchio Pellegrino, Ferrara è morto poco dopo l’arrivo nel pronto soccorso.

Il negozio di Antonio Ferrara era il “Pietruccio”, storico minimarket della Pignasecca, in piazzetta Montesanto, proprio di fronte alla Cumana. La strada davanti al negozio è stata invasa da decine di persone che conoscevano l’uomo, commerciante storico del quartiere.