Non ti voglio più sentire! Giulia Salemi è una furia contro la madre Fariba

Riccardo Signoretti ospite a Pomeriggio 5 ha svelato un retroscena riguardante Giulia Salemi e sua madre Fariba Teherani, accaduto subito dopo l'eliminazione della giovane italo persiana nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato dal direttore di Nuovo e confermato anche da Martina Hamdy, pare che la Salemi abbia inviato un sms furioso alla madre, attribuendole di fatto la responsabilità della sua uscita dal reality. Dal canto suo la madre ha attaccato duramente gli autori e la produzione del Grande Fratello Vip perchè a suo dire di aver voluto far fuori la figlia.

Giulia Salemi alla madre: 'Esci dalla mia vita, non ti voglio più sentire'

Ci sarebbe stata una lite furiosa tra Giulia e la madre Fariba al termine della diretta di lunedì scorso, con l'eliminazione della giovane italo persiana mandata al televoto diretto dalla produzione, a seguito di un provvedimento disciplinare. Stando alle rivelazioni di Signoretti, la Salemi avrebbe inviato un messaggio alla mamma scrivendole: 'Esci dalla mia vita, non ti voglio più sentire'. Anche l'ex concorrente Martina Hamdy conferma il fatto che Giulia sia arrabbiatissima con la madre, dopo che la Salemi aveva espressamente chiesto a Fariba di non intromettersi e di farle vivere l'esperienza del Grande Fratello Vip in tranquillità.