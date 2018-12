Terremoto magnitudo 7.6 Nuova Caledonia : Allarme tsunami

Secondo i dai dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro 168 km a est di Tadine. Il Centro d'allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) afferma che è stata osservata la formazione di onde anomale, che potrebbero raggiungere le coste della Nuova Caledonia e di Vanuatu con un'altezza tra 1 e 3 metri.

"Se non hai tempo per preparare la tua evacuazione, spostati ad oltre 300 metri dalla costa e / o raggiungi un'altezza di oltre 12 metri", ha avvertito la Direzione per la Protezione Civile e la Gestione dei Rischi della Nuova Caledonia (DSCGR). Lo stesse ente ha avvertito le persone di non usare i loro veicoli, di lasciare i loro figli a scuola e di non intasare le linee telefoniche. Non ci sono state segnalazioni immediate relative ai danni causati dal terremoto, ma secondo l’US Geological Survey dovrebbero essere minimi in termini di perdita di vite umane.

Un sisma disi è verificato questa mattina al largo dellaè stato emanato un allerta tsunami. Lo ha annunciato l'Istituto americano di geologia."", ha avvertito da parte sua il Pacific Tsunami Warning Center (). Le autorità neozelandesi hanno emesso un allerta simile dopo il terremoto, misurato a 10 chilometri di profondità.