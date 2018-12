Falso, quereliamo! Karima ricevette 5 milioni da Berlusconi

L’ex avvocato di Ruby accusa Silvio Berlusconi di aver versato alla giovane ragazza “un pagamento di 5 milioni di euro eseguito tramite la banca di Antigua su un conto presso una banca in Messico”. Il legale, Egidio Verzini, afferma inoltre che Berlusconi “era a conoscenza sin dall’inizio della minore età di Ruby”.



L'avvocato Verzini è stato legale di Ruby tra giugno e luglio 2011 (il processo a Berlusconi, finito con un'assoluzione definitiva, era iniziato in aprile). Il legale poi comunicò che era "venuto meno il rapporto di fiducia" con Karima El Mahroug e lasciò l'incarico. E un paio di anni dopo raccontò che Ruby voleva "costituirsi parte civile" ma che c'erano "stati degli interventi esterni". In altre occasioni rilasciò dichiarazioni alla stampa e venne sentito dai pm nel caso Ruby ter per il quale Berlusconi è a processo, assieme ad altri 27 imputati, per corruzione in atti giudiziari.





"Le dichiarazioni rese quest'oggi a distanza di oltre sette anni dall'avv. Verzini che per circa un mese ha assistito Karima el Mahroug detta Ruby sono totalmente destituite di qualsiasi fondamento e saranno perseguite in ogni sede", spiega in una nota l'avvocato Niccolò Ghedini, storico difensore di Silvio Berlusconi. "Mai vi sono stati contatti diretti o indiretti - aggiunge - né con l'Avv. Verzini né con Luca Risso per far ottenere denaro a Karima el Mahroug".

Ruby nel 2011 ha ricevuto da"un pagamento di 5 milioni di euro eseguito tramite la banca Antigua Commercial Bank di Antigua su un conto presso una banca in Messico" e in particolare 2 milioni "sono stati dati a Luca Risso", ex compagno, e 3 "sono stati fatti transitare dal Messico a Dubai e sono esclusivamente di Ruby". Lo dichiara all'l'avvocato Egidio Verzini, che 7 anni fa fu legale della giovane e che ha deciso "di rinunciare all'obbligo del segreto professionale" sul caso per un "dovere etico e morale".