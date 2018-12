Violentata da mio fratello per anni! Il racconto choc di una 22enne

Ogni volta che i genitori uscivano di casa per andare a lavorare, suo fratello la violentava.Il giovane sarebbe arrivato persino a prenderla con la forza e ad abusare di lei. È quanto ha raccontato una ragazza, oggi 22enne, ai carabinieri. "Mi diceva è un gioco, poi mio fratello mi violentava", ha spiegato la giovane che ha sempre tenuto nascoste le violenze ai genitori. La ragazza ha aspettato di compiere i 18 anni e nel 2015, dopo essere andata via di casa, ha trovato il coraggio di denunciare il fratello alle forze dell'ordine. Il racconto della presunta vittima ai carabinieri è stato ricco di particolari, così gli inquirenti le hanno creduto.

Il Messaggero, il fratello della ragazza, oggi 32enne, è a processo davanti ai giudici del Tribunale collegiale per rispondere dei reati di incesto e violenza sessuale. Bisognerà attendere fino al prossimo 18 marzo quando la lettura della sentenza metterà fine alla drammatica vicenda iniziata nel 2009.

Violentata dal fratello maggiore, bimba di 10 anni partorisce un bimbo - La violenza, avvenuta nella casa di famiglia in un villaggio rurale, scoperta solo quando i genitori hanno portato la bimba in ospedale già in avanzato stato di gravidanza. Dopo il parto cesareo, la piccola e il neonato stanno bene.--A soli 10 anni costretta a partorire e a dare alla luce un bambino dopo essere rimasta incinta a seguito di una violenza sessuale da parte del fratello maggiore. È la terribile storia di abuso e degrado famigliare che arriva dalla Colombia dove la piccola nei ...