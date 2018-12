Vorrei tornare a Sanremo! Cristina D'Avena fa un appello a Baglioni

"Alta 1,60, nata a Bologna il 6 luglio, Cancro ascendente Capricorno, insicura dalla parte del Cancro col Capricorno che, però, dice 'vai vai'". Si descrive così In un'intervista a Fanpage.it Cristina D'Avena, una delle cantanti più amate d'Italia, in grado di crescere diverse generazioni con la sua voce che ha accompagnato i nostri cartoni animati preferiti e che ha rinchiuso, per la seconda parte del progetto "Duets" (questa volta si chiama Duets Forever- Tutti cantano Cristina), in un album che la vede collaborare, ancora una volta, con alcuni dei nomi più noti del panorama musicale nazionale, da Patty Pravo ad Alessandra Amoroso, passando per Il Volo, Elisa e Carmen Consoli, tra gli altri. Ai nostri microfoni la cantante ha risposto alle curiosità che gli utenti ricercano maggiormente in rete: l'età, l'altezza, dove è nata, le sue canzoni, la sua famiglia, Kiss Me Licia, i cartoni animati e i figli.





"I cartoni animati rappresentano qualcosa di grande anche perché Kiss Me Licia è poi diventato anche un telefilm e sono stata la Licia in carne ed ossa, quindi è veramente tanto, ci sono cresciuta e continuo a cantare le mie sigle" spiega la D'Avena. La cantante ripercorre l'inizio della carriera quando "Cercavano una voce giovane, di una ragazzina che potesse interpretare una/due sigle, andai a Milano e cantai la prima, ‘Bambino Pinocchio', mi fecero un piccolissimo contratto, era il 1981/82 e da lì in poi è nata tutta la mia storia, perché poi ho cantato la Canzone dei Puffi fino a Kiss me Licia".

La cantante, che tutti i fan vedono sul palco come una dolce fatina, rivela a Fanpage.it la sua doppia anima: "Sono in tour da una vita, nel senso che canto sempre - spiega - Sono una fatina ma dal cuore rock: mi scateno in discoteca e sull'abito da principessa indosso il chiodo di pelle".





Cristina D'Avena parla anche della sua famiglia e del perché non ha figli: "Non ho figli perché nella vita si perde un po' di tempo e noi donne abbiamo questo orologio biologico che ci segna il tempo, non so se avrò rimpianti, ma non ci voglio pensare adesso".





Infine la cantante lancia un messaggio al nuovo Direttore Artistico del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni: "Spero di tornare e magari cantare con Claudio Baglioni, magari se mi vuoi, sono qua".