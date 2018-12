Ombre sulla morte di Lady Diana : Un testimone racconta quella tragica notte

A distanza di anni dalla tragica scomparsa di Lady Diana, il mistero di quell’incidente sotto il tunnel dell’Alma, avvenuto a Parigi il 31 Agosto del 1997, si arricchisce di nuovi dettagli. Un testimone oculare, tale Darryn Lyons, rivela al The Sun particolari inediti. “Tutto quello che hanno raccontato i giornali non è necessariamente la verità” racconta in merito alla morte di Lady D. Darryn Lyons è l’ex re dei pararazzi ed ex capo dell’agenzia Big Pictures ed era presente nel luogo dell’incidente. “Sono accadute molte cose strane in quella notte. Forse non si arriverà mai a scrivere la parola fine” rivela al The Sun.





“Persino William ed Harry non hanno saputo cosa è accaduto veramente, è stata raccontata una storia per addolcire quell’amara verità.” Durante l’intervista il fotografo ammette che, secondo il suo punto di vista, Lady D. è stata assassinata, vittima di un complotto. “Dopo la sua morte sono accadute molte cose inspiegabili. Ad esempio molti fotografi sono stati messi sotto custodia e la polizia ha sequestrato molte prove che sono state scattate sulla scena del crimine. Persino le mie telefonate e quelle del mio team erano sotto controllo. Ho ricevuto anche minacce di morte.”

E poi: “L’indagine è stata chiusa nel 2008. È stato accusato l’autista e la sua negligenza” conclude. Il fotografo ammette inoltre che le prove rinvenute sulla scena non le ha mai vendute a nessun giornale.

