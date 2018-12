La 19enne Vittoria Bellini va a dormire e muore nel sonno

La ragazza è andata a dormire e non si è più risvegliata, una morte inspiegabile quella della studentessa 19 enne di Certosa. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta per appurare le cause della morte di Vittoria Bellini che da diversi giorni mal di gola, aveva fatto anche dei controlli che purtroopo sono arrivati tardi, un' infezione da stafilococco, ma per sapere se sia questa la causa della morte ci vorrà l’autopsia.

E' stato il padre Marco, dipendente dell’Amt, a fare la tragica scoperta, ha trovato la figlia ormai morta nel letto di casa di via Mansueto, a Rivarolo. La magistratura ha aperto un fascicolo e probabilmente già questa mattina sarà affidato l’incarico a un medico legale per effettuare l’esame autoptico. La giovane non soffriva di particolari patologie ma di recente accusava quella che aveva tutta l’aria di essere una laringite.

