Grande Fratello Vip : Giulia Salemi, provvedimento disciplinare ed eliminazione

Giulia Salemi ha ricevuto un provvedimento disciplinare dal Grande Fratello Vip per aver parlato in persiano con Fariba. La semifinale del Grande Fratello Vip ha portato un’amara sorpresa ai concorrenti. Giulia Salemi nella scorsa puntata ha violato il regolamento, parlando in persiano con mamma Fariba. Per questo motivo, dopo un acceso dibattito con Ilary Blasi, alla web influencer è stata consegnata la busta nera... Nomination lampo per lei.





Il motivo del provvediment - Giulia Salemi ha potuto incontrare mamma Fariba. Quella che doveva essere una bella sorpresa si è tramutata in un incubo. Durante il loro confronto, la donna ha avuto la malsana idea di comunicare alla figlia alcune cose in persiano. Ilary, così come il pubblico presente in studio, ma anche i telespettatori a casa, hanno notato la cosa, anche se non ci hanno badato più di tanto. Nei giorni a seguire però, sia Giulia che Fariba hanno parlato di quanto si erano dette nella loro lingua madre.





La Salemi si è sfogata soprattutto con Monte, considerando che la mamma le aveva intimato proprio di parlare con lui e convincerlo ad aiutarla nel fare innamorare di lei i suoi fan. La furba Fariba infatti, alternando l’italiano al persiano, pensava di poter ingannare la produzione e ha detto a Giulia di fare attenzione ai sostenitori di Francesco perché loro non la tollerano per a. Ovviamente, la donna non poteva terminare così la soffiata, ma ha consigliato alla figlia di convincere l’ex tronista a parlare con i suoi fan. Quando la Salemi lo ha detto a Monte, la sua reazione è stata decisamente negativa, tanto che il ragazzo le ha risposto che lui non ha bisogno di convincere nessuno. Ilary Blasi, dopo aver attentamente analizzato con la produzione il filmato e tradotto le parole di madre e figlia, ha riportato ai concorrenti la decisione del Grande Fratello.

Ilary Blasi, nel momento in cui ha comunicato alla web influencer la decisione del GF, si è trovata davanti una Giulia molto diversa da quella che siamo abituati a vedere. Se in un primo momento la Salemi ha reagito con scetticismo, quando si è resa conto che la Blasi stava parlando seriamente, si è lanciata in un pianto. La fiamma di Monte ha poi deciso di cambiare registro e di provare ad aggredire la conduttrice. Insomma, la gieffina sostiene di non aver interrotto la madre perché la donna è un fiume in piena, impossibile da placare e che non è stata lei a chiederle di raccontare le cose che sono successe fuori. La Blasi le ha fatto notare che avrebbe potuto interromperla e ricordarle che c’è un regolamento, invece di continuare ad ascoltare quello che la mamma aveva da dirle. La Salemi ha provato a difendersi in ogni modo, ma Ilary è stata categorica e ha affermato: “Sia te che tua madre avete violato il regolamento e tutte e due ne eravate consapevoli, per cui adesso c’è un provvedimento per te”. Quando Giulia ha scoperto che la decisione del GF consiste nella nomination con verdetto lampo, la ragazza ha tirato un sospiro di sollievo, ma quando ha scoperto di essere al televoto con Stefano Sala ha cambiato nuovamente espressione.





Il popolo del web chiedeva a gran voce una sua eliminazione immediata, ma c’è da dire che nelle edizioni passate, una decisione del genere è stata presa solo per motivi molto seri.





L’eliminazione di Giulia Salemi

La bella web influencer non è riuscita ad uscire indenne dalla sfida con Stefano Sala. Entrambi non sono molto amati dal pubblico, ma credo che sia stato scelto il classico ‘male minore’. Con l’eliminazione di Giulia Salemi, il popolo del web ha gioito, ma ha sollevato anche un altro piccolo dubbio: ma la reazione di Francesco Monte? Anche Alfonso Signorini ha notato la cosa e l’ha subito segnalato alla Blasi. L’ex tronista, piuttosto che mostrarsi dispiaciuto, è sembrato quasi sollevato dall’uscita di Giulia. Insomma, non è solo Teresanna Pugliese a credere che la loro storia ‘d’amore’ durerà al massimo fino al 31 dicembre, ma anche il 99,9% dei telespettatori del Grande Fratello Vip.

