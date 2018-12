Non fai del bene, è solo business! Le accuse degli haters a Chiara Ferragni

Chiara Ferragni nuovamente è bersagliata dai followers. Nelle ultime ore dopo la condivisione di una foto sul suo profilo Instagram, l’influencer è caduta nel fuoco incrociato degli haters. La foto che ha aizzato la polemica ritrae Chiara Ferragni e il marito Fedez insieme a Ramona, una ragazza che nel 2015 a causa di un cancro molto raro, si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico in cui ha perso una gamba. I Ferragnez dopo un’attenta ricerca, hanno deciso di devolvere il ricavato di una raccolta fondi (com’è stato confermato nel giorno del matrimonio) ad un giovane bisognoso d’aiuto e la scelta è caduta proprio su Ramona. “È ragazza incredibile, mi ha trasmesso tanta positività” scrive la Ferragni sui social. “Grazie al denaro che abbiamo raccolto ora possiamo regalare a questa splendida ragazza una vita migliore.”





Eppure il nobile gesto non è andato a genio a molti followers della Ferragni che, di nuovo, si sono scagliati contro di lei. Sotto la foto in questione si leggono commenti molto aspri verso l’ultima trovata dell’influencer. “Tu non fai del bene. Quello è solo business”, e poi “Quello che si dice non si fa” scrive un altro utente.

Per fortuna non tutti la pensano allo stesso modo. “Ma perché dovete trovare il marcio in ogni cosa” commenta un fan in difesa della Ferragni. “Finalmente c’è qualcuno che si interessa alle persone.”In merito a quest’ennesimo botta e risposta, Chiara Ferragni non è intervenuta e non ha risposto alle critiche.