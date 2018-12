Bankitalia : Sono 5 i miliardi di euro spediti dagli immigrati nei loro Paesi

5 miliardi di euro che escono dall'Italia e finiscono in altri Paesi. È questo il conto dei soldi inviati dagli immigrati "a casa": sono le rimesse degli stranieri, secondo le stime di Bankitalia. Secondo le analisi fatte dalla Banca d'Italia, infatti, gli immigrati che vivono e lavorano a vario titolo nel Belpaese spediscono a casa una parte dei loro stipendi per un totale di 5 miliardi di euro. "Un quarto delle rimesse - fa notare Paolo Grimoldi, deputato della Lega e vice presidente della Commissione Esteri della Camera - oltre il 23% circa 1,2 miliardi, è stato effettuato dagli immigrati presenti in Lombardia, circa l'11%, secondo i dati della Camera di Commercio di Milano, è stato effettuato dagli immigrati presenti nell'area di Milano".

Ciò che contesta il leghista è che "tutti questi soldi ovviamente non sono entrati nel nostro circuito, non sono stati spesi o investiti in Italia, non hanno fatto girare la nostra economia, eppure i mittenti di queste rimesse da 5 miliardi hanno usufruito del nostro welfare, dei nostri servizi, delle nostre infrastrutture. Tutti quelli a sinistra, incluso il presidente INPS, Boeri, che si riempiono la bocca a sproposito sui vantaggi economici portati dagli immigrati dovrebbero considerare anche questo aspetto: su quello che qui ricevono in servizi e che non ricambiano in tasse e contributi".

