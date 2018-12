Mi hanno rubato la macchina! Si ferma per fare pipì ... l'auto cade in un precipizio

Austria, dopo la sosta pipì non ritrova più l'auto: era caduta in un ... - TGCOM : Ha posteggiato la macchina per qualche istante in un parcheggio vicino Ausserfern, sulle Alpi Austriache in Tirolo, perché aveva bisogno di fare pipì, ma quando è tornato al posteggio non l'ha più trovata. Credendo di avere subito un furto, l ... : Ha posteggiato la macchina per qualche istante in un parcheggio vicino Ausserfern, sulle Alpiche in Tirolo, perché aveva bisogno di fare pipì, ma quando è tornato al posteggio non l'ha più trovata. Credendo di avere subito un furto, l ...

Ha fermato l'auto per qualche istante in un parcheggio vicino, sulle Alpi austriache in Tirolo, perché aveva bisogno di andare in bagno per un piccolo bisogno, ma quando ha finito non ha più trovato l'auto. Credendo che la macchina gli fosse stata rubata, l'automobilista polacco di 52 anni si è recato dalla polizia a presentare denuncia, ma la ricostruzione degli agenti è stata diversa: l'auto non era stata rubata,. Il parcheggio era in leggera pendenza e l'automobilista non aveva inserito il freno a mano, così mentre lui faceva la pipì il veicolo è caduto 150 metri più in basso attraversando anche una strada nazionale, che fortunatamente al momento dei fatti era deserta.