Stangata Imu e Tasi ... ecco chi paga!

Entro il 17 dicembre 2018 i proprietari degli immobili dovranno versare le imposte locali, i contribuenti verseranno circa 10 miliardi. In questo momento non sono previsti aumenti, ma dal prossimo anno potrebbe essere riattivata la leva fiscale che dà l'opportunità ai Comuni di poter aumentare le tasse locali. L'Imu e la Tasi non sono dovute comunque sulla prima casa e anche sulle pertinenze come ad esempio i box, le cantine o i solai per tutte le case che rientrano all'interno di alcuni parametri catastali. Ma sarà obbligatorio il versamento per tutte le abitazioni principali considerate di "maggior pregio" come quelle di categoria A1, A8 e A9.

L'Imu inoltre riguarda tutti i proprietari di immobili usati come seconde case, ma anche i fabbricati affittati o gli sfitti. L'Imu si paga anche sugli immobili in uso gratuito. L'Imu e la Tasi inoltre dovranno essere pagate anche per i negozi, gli uffici e i capannoni industriali. La Tasi è anche pagata dagli inquilini per le case in affitto.