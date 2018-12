Sully, l'amico inseparabile di Bush! ll cane veglia ancora la bara

E il cane di George H.W. Bush ed è stato addestrato dai VetDogs americani, un'organizzazione no profit che fornisce cani da servizio alle persone che hanno bisogno di assistenza. L'ex presidente Bush era malato di Parkinson e Sully sa chiudere e aprire le porte, raccogliere oggetti da terra e persino chiamare aiuto in caso di necessità. L'amico fidato aveva condiviso molti momenti con l'ex presidente e la fedeltà che lo legava a lui non è svanita con la morte dell'ex inquilino della Casa Bianca, avvenuta lo scorso venerdì.





Il cane veglia ancora la tomba del suo padrone e il post su Instagram, che accompagna lo scatto dove Sully è ritratto davanti alla bara di Bush, è diventato virale.