No, dello stupro non voglio parlare! Claudia Cardinale categorica con Mara Venier

Tra le altre cose si è parlato dll'amore con il regista Pasquale Squitieri : "Abbiamo una figlia, Claudine. Un uomo colto, molto intelligente: un po’ pazzo, ma a me piacciono i pazzi". Squitieri, morto nel 2017, fu importante anche per un altro motivo : "Non avevo soldi in banca. Ero pagata come un impiegata, con un tot fisso al mese, ma facevo quattro film all’anno. Non avevo una lira, non mi ero accorta che i soldi li prendeva qualcun altro, i produttori, non lo so… È stato Pasquale che l’ha scoperto. E io ho capito che ero stata fregata".

Un pò di tensione nell'ultima puntata didurante il faccia a faccia tra. dove l'attrice 80enne si è sentita rivolgere unasu uno dei momenti più brutti della sua vita -subita da giovane - cosa di cui ha già parlato più volte, ma senza mai rivelare l'identità dell'autore dello stupro. Ma a Domenica In ha avuto una reazione inaspettata e risposto categorica : "No, di questo non voglio parlare", spiegando che "Io sono ambasciatrice Unesco da 30 anni e mi occupo delle donne, dei gay, dei bambini e insieme ad Amnesty International mi batto contro la pena di morte". La Venier non si è offesa, complimentandosi con l'attrice: "Il tuo impegno è molto importante è bello".