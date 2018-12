La gatta morta rifiutato il Grande Fratello Vip! Marina La Rosa a Verissimo

Una tra le prime concorrenti del Grande Fratello - edizione normale - è stata intervista a Verissimo da Silvia Toffanin... ricordate Marina La Rosa - la “gatta morta” - ora è un' attrice e opinionista, e a ha parlato della sua carriera tra presente passato e futuro : “Mi hanno proposto il Grande Fratello Vip, sono ancora una grande fan del reality, lo seguo con piacere ogni volta, ma non credo di poter ripetere un’esperienza del genere. Non la rinnego, ma ora sono cambiata e forse non mi troverei a mio agio in quel contesto.” E poi aggiunge: “Ad esempio mi piacerebbe molto partecipare all’Isola dei Famosi. È un’esperienza forte, che ti cambia dentro, non direi di no” .





E poi rivela: “Per ora sono rimasta in contatto con Rocco Casalino, Sergio Volpini e Lorenzo Battistello.” E in merito a Casalino - il portavoce del Movimento 5 Stelle che è stato al centro di numerose polemiche - afferma: “Siamo in contatto, spesso ci scambiamo messaggi, nella Casa Rocco mi ha sempre detto che era interessato alla politica, aveva a cuore i problemi di tutti. Lorenzo invece ora è un giramondo, ogni volta che è Roma ci salutiamo. Lorenzo invece è in Spagna con la moglie.”

Poi ricorda il compianto Pietro Taricone : “Era una persona speciale. Quando siamo usciti dalla Casa le nostre vite erano cambiate ma lui invece è rimasto una persona semplice, senza grilli per la testa. Era un grande uomo”.