Sono qui e sorrido! La Iene Nadia Toffa a un anno dalla scoperta del cancro

La Iena Nadia Toffa è tornata a parlare del 2 dicembre di un anno fa, quando si è sentita male in un hotel di Trieste, scoprendo in seguito a quel malore di avere il cancro : "Per voi è una domenica come tante altre, per me è un giorno molto particolare"... la 39enne non riesce a trattenere le lacrime di commozione : "E' passato esattamente un anno dal mio malore è stato un anno molto difficile, ma grazie all'affetto dei miei amici, dei miei parenti, della mia famiglia e il vostro sono qui e sorrido. E dico viva la vita. Non mollate mai, siate forti. Mi emozionate tantissimo, vi voglio un bene dell'anima. Quanto bene mi avete dato in questo anno, grazie".

E subito queste parole esplode un caloroso applauso in studio. Il pubblico vuole bene a Nadia e le sta vicino, sui social si leggono sempre messaggi di solidarietà.