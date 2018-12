Regolamento infranto! Squalifica in arrivo per uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip?

Se lo chiedono in tanti sul web, dopo che sono trapelate le prime anticipazioni sui contenuti del penultimo appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi. Molti utenti ipotizzano che possa trattarsi di una squalifica e che dunque, qualcuno tra i pochi concorrenti rimasti dovrà varcare la porta rossa senza passare dal televoto. C’è anche chi ipotizza una punizione più soft: “Magari una nomination d'ufficio”. Insomma, non resta che aspettare e, tra poche ore, il mistero sarà svelato.

Semifinale con sorpresa per la terza edizione del. Nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 3 dicembre, qualcuno.Secondo quanto comunicato dalla produzione del reality di Canale 5 “”.Cosa sarà successo nella casa di Cinecittà nelle scorse ore e chi è il concorrente in questione?