Glielo buttano nell'immondizia! Fabrizio Corona perde un dente a cena

Pare che ogni scusa è buona per far parlare di Fabrizio Corona...l'ex re dei paparazzi era a cena con alcuni amici, quando ha perso un dente mentre mangiava una pizza. Il dente è rimasto nel piatto, il cameriere lo ha preso e ha buttato tutto nell'umido. Così Fabrizio si è armato di guanti e si è messo a rovistare nella spazzatura. Il tutto è stato ripreso Gabriele Parpiglia : "Volere è potere c****... Mi sono ripreso il mio dente". Parpiglia ha ripreso anche le fasi della pulizia e "rimontaggio". Perché una volta disinfettato il dente, come se niente fosse, Corona se l'è rimesso a posto.