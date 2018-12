Gli italiani si facevano le cose pensando a me! la confessione spinta di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi rimane bellissima come un tempo. Negli anni '70 e '80, l'attrice è stata davvero una sex symbol, tanto è che ricorda: "Una volta la Muti mi disse: 'Eleonora, se ci avessero dato un euro per ogni 'cosa' che hanno fatto pensando a noi, saremmo milionarie'. Abbiamo svezzato svariate generazioni di ragazzi italiani". E lasciate le "cose" da parte, la Giorgi passa in rassegna le decine di uomini importanti che le hanno fatto apprezzamenti. Da Alberto Moravia a Fellini. Fino ad arrivare a Jack Nicholson.

"Jack Nicholson ci provava con lei?", domanda a questo punto il conduttore radio. Ed Eleonora non si tira indietro dal rispondere: "Si. L'ultima volta che andai a Los Angeles, sei anni fa lo chiamai per dirgli che stavo partendo e che avrei voluto lasciargli un film che avevo girato, per farglielo vedere". Ma come le rispose Nicholson? "Del film non me ne frega niente, io voglio vedere te'. E ha aggiunto pure qualcosa.. Mi disse 'i just want to...'". To sleep with you? "Una cosa un po' più intensa che sleep". "Usò il termine inglese che inizia per 'f' e indica che voleva andare a letto insieme?", incalza il conduttore. "Tipo... ma io stavo arrivando all'aeroporto e ho fatto finta di niente", conclude la Giorgi da vera signora.

Uscita dalla casa delparla della sua vita senza problemi, del lifting e degli uomini che hanno segnato in qualche modo il suo percorso. A, su Rai Radio1, l'ex concorrente del Gf ha esordito parlando delle sue rughe: "Ci ho vissuto molto bene per dieci anni, ma tra pochi giorni farò un piccolo reset, senza toccare nulla che abbia a che fare con la mia espressione. Ma ricolloco un pochino il collo e le guance. Un mini lifting. Voglio vivere qualche anno con leggerezza: mi guardo il viso e lo vedo ricollocato. Voglio avere altri 5 o 6 di vitalità esterna così come quella che ho internamente".