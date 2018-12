E' morto Nonno Mariano : A 90 anni fu sfrattato dalla sua casa

Nonno Mariano è morto lontano dalla sua casa per cui aveva combattuto per anni, la sua storia era stata raccontata dalle Iene. La figlia aveva detto : «Abbiamo già presentato una querela alla procura, questa procedura ha dell'inverosimile. Un iter disumano nei confronti di un malato terminale che voleva soltanto morire a casa sua. Dove è finita l'umanità?... Mio padre da una settimana non reagisce più, si è lasciato andare, così morirà presto proprio come è già successo a mia madre».

Ma dopo due mesi dal suo ricovero in una struttura per anziani, nonno Mariano è morto : «Noi ti vogliamo ricordare così con quel bel sorriso, purtroppo tanta gente cattiva quel sorriso te l’ha tolto, Nonno Mariano, hai sofferto tantissimo e ci auguriamo che lassù troverai la serenità che non hai più avuto in questa terra. Che Dio ti possa accogliere tra le sue braccia».