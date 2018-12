La busta nera! Grande Fratello Vip... squalifica per due concorrenti?

Domani sera alle 21:30 su Canale 5 Ilary Blasi e Alfonso Signorini condurranno la penultima puntata del Grande Fratello Vip 3... si inizia a fare sul serio... secondo un'anticipazione di Tvblog, per la diretta di lunedì sera Ilary Blasi potrebbe presentarsi con una busta nera per annunciare una, se non due squalifiche improvvise. Si tratta di un durissimo provvedimento disciplinare contro qualche concorrente che ha violato il regolamento.





Ilary Blasi avrà tra le mani una busta nera e pronuncerà ad un inquilino - o a due... non si è capito ancora bene - un provvedimento disciplinare abbastanza pesante. Il comunicato, però, non rivelano il nome del diretto interessato. In teoria dovrebbero essere escluse dal televoto sia Lory Del Santo che Benedetta Mazza, visto che sono ancora in corso le operazioni del televoto. Secondo gli spoiler ci sarà un’altra eliminazione a sorpresa, prima di conoscere i nomi dei due nuovi finalisti Certo rimangono a rischio Silvia Provvedi, Walter Nudo, Andrea Mainardi, Francesco Monte, Giulia Salemi e Stefano Sala. Le anticipazioni della semifinale del Grande Fratello Vip 2018 rivelano che in casa entreranno tre personaggi che si sfideranno contro tre attuali inquilini. Si tratta di Stefano Bettarini, Luca Onestini e Raffaello Tonon