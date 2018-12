Io trans? Amanda Lear svela il mistero a Domenica In

Amanda Lear ha finalmente fatto chiarezza sull'ambiguità che lìha riguarda da anni, sin dai tempi in cui era musa dell'artista Salvador Dalì, e lo ha fatto a Domenica In da Mara Venier. La 79enne Amanda Lear ha finalmente parlato della cosa imo chiaro : "Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me. Ho fatto tutto io. Per provocazione sono stata io a cavalcare l'onda, con la mia voce particolare in effetti si poteva credere che io fossi un uomo e ci ho giocato molto. Mi serviva pubblicità e l'abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne parlano quindi figurati quanto ha funzionato". E' stata solo una riuscita trovata pubblicitaria, Amanda Lear è una donna. Smentita Simona Izzo che in passato, dopo la sua esperienza nella casa del Gf Vip, aveva giurato che fosse un uomo.