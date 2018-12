L'attore Ennio Fantastichi è morto : era malato di leucemia

E morto Ennio Fantastichini, amato e caro al pubblico italiano. L’attore era malato di leucemia e, da 15 giorni, si trovava ricoverato al reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli per via di un’aggravamento delle condizioni di salute. A portarlo alla morte pare sia stata un’emorragia cerebrale conseguenza della leucemia acuta promielocitica. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dell’equipe medica che lo seguiva.





Addio all’attore di Squadra Antimafia e vincitore del David di Donatello. Uno dei ruoli per cui il pubblico italiano ricorda sicuramente con maggiore affetto Ennio Fantastichini è sicuramente il suo ruolo di boss in Squadra Antimafia. La sua carriera, però, vanta molti riconoscimenti importanti e grandi traguardi professionali come, per esempio, la vincita di un David di Donatello nel 2010 come miglior attore non protagonista in Mine Vaganti. Ennio Fantastichini negli anni ha ricevuto numerosissime candidature sia ai David di Donatello che ai Nastri D’argento, confermandosi in questo modo uno degli attori italiani più apprezzati nel settore.