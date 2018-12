Tre albanesi puntati su di te! Minacce contro Matteo Salvini

Matteo Salvini è abituato agli insulti, agli attacchi, alle minacce e alle offese. Da quando è diventato ministro dell'Interno, non c'è giorno che passi senza che qualcuno tiri su la testa per dirgli o fare qualcosa di non troppo carino contro di lui. Dalle sedi della Lega imbrattate al suo fantoccio impiccato in piazza, ai simpatizzanti dei centri social che lo vogliono vedere a testa in giù, Salvini ne colleziona di minacce. Ormai ci ha fatto il callo.





E infatti, quando questa mattina gli è arrivata l'ennesima lettera di minacce, non si è scomposto più di tanto. Matteo Salvini ne ha codiviso il contenuto, ha scattato una foto e ha pubblicato tutto sui suoi profili social. Ecco il testo della lettera: "Per Matteo Salvini. Finocchio Salvini, ai 3 albanesi puntati su di te. Sarai giustiziato. Sei diventato un maiale frocio cornuto".

E dopo aver pubblicato la foto della "letterina", Salvini si appresta a commentare: "Letterina di minacce, soprattutto alla grammatica italiana, arrivata al Ministero... Si tira dritto, baci e abbracci! Sabato prossimo, 8 dicembre alle 11 a Roma in piazza del Popolo, risponderemo con i sorrisi di un mare di italiani perbene!".