Gli elefanti africani si stanno evolvendo senza le zanne per difendersi dai bracconieri

Alcuni credono che l’avorio abbia misteriosi poteri curativi

Gli elefanti vengono cacciati e massacrati per l’avorio, e spesso i bracconieri sparano agli elefanti da elicotteri o da piccoli aeroplani, lasciando loro ben poche possibilità di difendersi o di scappare. Gli elefanti sono ricercati per le loro zanne, che si ritiene – senza che sia mai trovata la benché minima rispondenza scientifica – abbiano poteri “afrodisiaci” o curativi.





Nonostante il bando imposto nel 2017, la Cina è una delle nazioni in cui l’avorio è ancora molto più ricercato — e a volte più pagato — dell’oro. Macinato e ingerito, è venduto non solo come cura per molte malattie, ma anche come un modo per aumentare virilità, forza e fertilità. E anche se non ci sono basi scientifiche che sostengono l’uso dell’avorio in polvere nella medicina occidentale, le zanne di elefante sono ancora vendute a cifre veramente alte in molte parti di Africa e Asia.





Però, sembra che “Madre Natura” stia contrattaccando con un’arma tutta sua: l’evoluzione. Come messo in luce da un articolo pubblicato recentemente su National Geographic, sembra che la selezione naturale favorisca gli elefanti nati senza zanne. Anche se va detto che in questo caso la ‘selezione’ ha poco di ‘naturale’ visto che viene provocata dalla caccia.

Gli elefanti si stanno evolvendo adattandosi al bracconaggio, alcuni scienziati in Mozambico stanno indagando a fondo i tratti genetici di elefanti nati senza zanne nonché le conseguenze di questa caratteristica. Una volta, le femmine di elefante mozambicane senza zanne erano tra il 2 e il 4%, proporzione ora cresciuta a quasi un terzo della popolazione femminile di elefanti.





L’esperto di comportamento degli elefanti ed esploratore del National Geographic, Joyce Poole, ha spiegato che il bracconaggio ha un’evidente influenza sugli elefanti, non solo rispetto alle dimensioni della popolazione, ma anche in termini di evoluzione.





E il fenomeno non è limitato al Mozambico. All’inizio degli anni 2000, il 98% delle 174 femmine di elefante nell’Addo Elephant National Park in Sudafrica non aveva zanne. Come scritto dagli scienziati, è una chiara dimostrazione della pressione esercitata dalla caccia e di come influenzi una popolazione provocando rapidi adattamenti evoluzionistici.