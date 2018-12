Bimbo di 2 anni beve soda caustica! 9 ore in sala operatoria gli salvano la vita

Il piccolo aveva ingerito un detersivo a base di soda caustica dopo essersi imbattuto in un contenitore che credeva innocuo. Salvato con un intervento all’avanguardia durato ben nove ore che ha richiesto l’alternarsi di tre equipe chirurgiche. I medici non solo hanno salvato la vita al piccolo ma gli hanno permesso di poter tornare a mangiare normalmente. Stava giocando in casa quando si era imbattuto per caso in un contenitore con all'interno un detersivo a base di soda caustica e, credendolo innocuo, aveva bevuto il contenuto.





Un errore che al piccolo di appena due anni poteva costare la vita e o comunque lasciarlo irrimediabilmente segnato. Ad evitare che il drammatico incidente potesse trasformarsi in dramma, però, ci hanno pensato i medici dell'ospedale di Alessandria che, grazie ad un complesso e lunghissimo intervento chirurgico, non solo hanno salvato la vita al piccolo ma gli hanno permesso infine di poter tornare a mangiare normalmente. Sei mesi dopo lo scampato pericolo, alle dimissioni del piccolo paziente, a rendere nota la disavventura e il lieto fino è stato lo stesso ospedale della cittadina piemontese.