Meghan non può dire incinta! Lo dice la Regina Elisabetta

Tutti sono consapevoli che la Regina Elisabetta è una donna vecchio stile, l’ultimo baluardo di un’epoca oramai lontana. Cresciuta tra regole ferree e con un’educazione molto rigida, a volte fatica a restare a galla in una modernità che sta invadendo anche i corridoi di Kensigton Palace.





La Regina Elisabetta si sta comunque ammorbidendo, tende il braccio a nuovi stili e nuovi modi di vedere la vita, ma su alcune cose proprio non riesce a cambiare idea. Come riporta l’US Weekly, ad esempio, la Regina ha imposto alla moglie di Harry Meghan Markle, di non pronunciare la parola “incinta”, e quindi di utilizzare un termine più consono per indicare lo stato attuale della donna. Questo crea non poche difficoltà alla duchessa di Sussex, ora al centro di rumor e pettegolezzi sul sesso e sul nome del nascituro.

La Regina Elisabetta afferma che quel termine è volgare, non dovrebbe essere usato per parlare di una donna che aspetta un bambino. È inappropriato soprattutto se interessa un membro della famiglia reale. In questo caso, secondo una fonte vicina alla Regina, il termine adatto sarebbe “dolce attesa” oppure “in the family way”, ovvero “sto costruendo una famiglia.” Chissà come la penserà la diretta interessata la quale, secondo le ultime indiscrezioni, non rispetta le consuetudini di palazzo. Una cosa è certa: il fascino e l’eleganza del popolo inglese si nota anche in queste piccolezze.