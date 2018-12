Ma va, è alta un metro e un c****! Uomini e Donne, Tina Cipollari insulta Giulia De Lellis

L'opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari finisce nuovamente al centro delle critiche, ma questa volta non per Gemma Galgani, ma per una infelice battutaccia su Giulia De Lellis, una delle ex corteggiatrici più amate di sempre ed ex fidanzata di Andrea Damante.





Nell'ultima puntata del trono classico si parla di Luigi Mastroianni e della sua corteggiatrice, Irene, che il tronista crede voglia emulare Giulia De Lellis. Mentre, in studio, Luigi e Irene ne discutono, Mario Serpa fa un’osservazione a bassa voce con Tina Cipollari : "Però pure Giulia De Lellis è bella, è una bella ragazza dai!”, dice Mario Serpa... l’opinionista, però, non è d’accordo e anzi si lascia andare ad un’osservazione poco carina: “Ma va, è alta un metro e un c****” Parole che, chiaramente, l’opinionista ha detto in confidenza a Serpa, credendo di non essere ascoltata da nessuno ma che, invece, sono state carpite dal microfono. Per il momento, la De Lellis non ha commentato.