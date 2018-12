Il chirurgo era ubriaco! mamma e figlia muoiono durante il cesareo

Una terribile è assurda tragedia arriva da un ospedale dell’India, dove una giovane di ventidue anni stava per mettere al mondo la sua prima figlia. Ma sia la piccola che lei, che si chiamava Kaminiben Chanchiya, sono morte nell'ospedale Sonawala, nella città di Botad. I familiari della 22enne erano pronti per dare il benvenuto alla piccola, ma purtroppo un medico ha annunciato che la bimba era morta e che la madre stava malissimo...da li a poco un altro medico ha annunciato che anche la donna era morta sul tavolo operatorio a causa di alcune complicazione a seguito del parto. Momenti di enorme tensione placati solo dall’intervento della polizia. A effettuare il cesareo sulla giovane donna è stato il dottor P. J. Lakhanisi, arrivato ubriaco al lavoro.

Lakhanisi dopo alle proteste dei parenti che lo hanno accusato di negligenza, è stato interrogato dalla polizia e arrestato, è stato trovato in stato di ubriachezza. Campioni del suo sangue sono stati consegnati alle autorità e adesso si attendono i risultati delle autopsie della mamma e della bimba per determinare con esattezza le cause della morte. Ma secondo i parenti delle vittime se il medico era sobrio in sala operatoria sarebbe stato in grado di intervenire prontamente per tentare di salvare le loro vite.