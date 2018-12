C'e l'hanno fatta! Angelina Jolie-Brad Pitt d'accordo per l'affidamento dei 6 figli

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono separati nel 2016 dopo due anni di matrimonio e subito dopo hanno iniziato una dura battaglia, durante la quale l'attore 54enne è stato anche indagato per possibili abusi su uno di loro - le indagini erano scattate per un episodio che si sarebbe verificato a bordo di un aereo privato. Brad Pitt era stato poi assolto dall'Fbi e dal Dipartimento per i minori e la famiglia della contea di Los Angeles nel novembre 2016.