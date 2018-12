Il 17enne Raffaele Barresi muore di infarto a scuola

L'intera comunità è sotto shock e sui social la morte di Raffaele ha provocato tantissime reazioni tra i suoi compagni di scuola e coetanei : «Il sorriso non me lo toglie nessuno»... tanti ragazzi, amici e conoscenti, lo hanno omaggiato. «Sei stato parte delle persone che mi facevano ridere sempre, non posso crederci. Ora brilla con gli angeli, e fai divertire loro perché la vita di un adolescente non può essere stroncata dall’oggi al domani». Il suo ultimo post su Facebook : "Lottare e perdere é brutto,ma perdere senza lottare é peggio"

Il 17enne, è morto stroncato da una scuola davanti ai compagni di classe, l'assurda tragedia in una scuola di, al liceo linguistico e scientifico statale ‘’. Il ragazzo ha accusato un malore e la classe ha subito allertato il 118 che giunti tempestivamente sul posto, purtroppo non hanno però potuto fare altro che constatarne la morte. Pare che il ragazzo soffrisse già di, come riporta newsicilia.it - 2 anni fa era stato costretto a rinunciare alle attività sportive.