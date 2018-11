Hai preso il valium? Battibecco tra Nina Moric e Alda D'Eusanio

Ma la D'Eusanio non molla la presa e non fa sconti manco a Corona: "L'amore si dimostra con un buon comportamento da padre, in modo che un figlio sia orgoglioso e non che si debba vergognare avendo un padre in galera o che continua a provocare la magistratura e tutto il resto".Ma la Moric non incassa il colpo: "Signora Alda lei non è sposata, ha una certa età, io capisco che la menopausa fa brutti scherzi, ma adesso basta. Lei non è mamma, non è nonna, non ha figli, mariti, è una donna sola e in menopausa. Nella prossima vita faccia dei figli così sarà meno acida".

Quando nello stesso studio televisivo di– si sono trovatea parlare di, lo scontro non può che essere epico, trash e piuttosto virale.Nell'ultima puntata la conduttrice e la modella se ne sono dette di tutti i colori commentando le ultime vicende dell’ex re dei paparazzi.A scoccare il primo dardo avvelenato è stata Alda che ha tuonato: “”. Nel giro di poco è stato un crescendo di commenti al vetriolo e insulti, terminati – purtroppo – con un’uscita piuttosto infelice dellache non era a conoscenza, evidentemente, che laLa giornalista ha detto : "Sono curiosa di sapere cosa sta cercando per terra - ha chiesto Alda a Chiambretti, riferendosi alla sua ospite - non guarda mai in faccia, guarda solo per terra. Quante gocce di valium ha preso prima di entrare?".Parole non troppo dolci, parole alle quali Nina Moric ha voluto rispondere per le rime: "Lei è fuori da ogni grazia di Dio per dire una cosa simile. È davanti a una donna che ha un vissuto intenso".